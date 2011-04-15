Метро придёт в посёлок Северный до конца 2022 года

Работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро до посёлка Северный планируется завершить до конца 2022 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"На Люблинско-Дмитровской линии запущен тоннелепроходческий щит в сторону посёлка Северный. Сейчас завершается процесс оформления земельных участков на территории посёлка. У нас нет сомнений в том, что в 2022 году поезда поедут до Северного", - сказал М.Хуснуллин.



Глава Стройкомплекса подчеркнул, что сейчас прорабатывается комплекс инженерных мер, который позволит построить тоннель под МКАД без перекрытия движения.



Ранее Хуснуллин заявил, что длина участка от станции "Селигерская" до Северного составит порядка 6 км. На нём будет три станции: "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Посёлок Северный" ("Физтех").



Участок пройдёт вдоль Дмитровского шоссе и снизит транспортную нагрузку на магистраль и прилегающие улицы Широкая и Череповецкая.



Уже идут работы по продлению салатовой ветки на участке от станции "Селигерская" до "Лианозово". Ведётся устройство подъездных дорог, переустройство инженерных сетей и возведение ограждений котлованов станций. Начата проходка левого пути к "Лианозово".



К работам на участке до станции "Физтех" в поселке Северный приступят после утверждения градостроительной документации.



Сейчас конечная станция Люблинско-Дмитровской линии на севере столицы - "Селигерская". Она открылась для пассажиров 22 марта прошлого года в составе участка от станции "Петровско-Разумовская".



Из средств бюджета на проектирование и строительство участка Люблинско-Дмитровской линии метро от станции "Селигерская" до посёлка Северный выделено более 48.7 млрд руб.





"AK&M" от 02.12.2019