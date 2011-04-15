ФАС оштрафовала МегаФон

Московское УФАС России признало ПАО "МегаФон" виновным в совершении административного правонарушения и назначило штраф в размере 40 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении службы.



После получения жалобы на СМС-спам, столичное ведомство дважды запросило у Мегафона стандартный пакет документов, который необходим для рассмотрения жалобы, но общество отказалось предоставить детализацию, подтверждающую факт нарушения.



Запрашиваемая информация относится к тайне связи и может быть предоставлена оператором только на основании судебного решения или с согласия абонента.



К запросу управления была приложена необходимая копия согласия абонента на получение ведомством всех необходимых сведений, составляющих тайну связи. Однако МегаФон мотивировал свой отказ тем, что данное разрешение было дано ведомству еще до получения спорного сообщения.



Важно отметить, что в соответствии с текстом согласия, оно распространяется на все обращения, которые поступают от данного заявителя в антимонопольный орган, независимо от того, когда оно было выдано.



Мегафон так и не предоставил ведомству запрошенные сведения и Московское УФАС России вынесло обществу штраф в размере 40 тыс. руб.



ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.



Чистая прибыль МегаФона по МСФО за первое полугодие 2019 года упала на 58% до 5.124 млрд руб. с 12.191 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.6% до 165.768 млрд руб. со 158.404 млрд руб., показатель OIBDA - на 18% до 74.13 млрд руб. с 62.827 млрд руб.





"AK&M" от 02.12.2019