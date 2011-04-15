Кабмин утвердил план реализации Стратегии развития санаторно-курортного комплекса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



План, в частности, предусматривает совершенствование системы государственного регулирования развития санаторно-курортного комплекса России и организации работы санаторно-курортных организаций, в том числе развитие кадрового потенциала, разработка системы информационного сопровождения санаторно-курортного комплекса, а также повышение его инвестиционной привлекательности и развитие инфраструктуры.



"AK&M" от 02.12.2019