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02/12/2019
17:24

В.Путин подписал закон о принудительном списании с работодателя долгов по заработной плате

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В соответствии с законом, инспекция труда наделяется полномочием принимать меры по принудительному исполнению обязанности работодателя по выплате начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений.

В случае неисполнения работодателем в установленный срок предписания государственного инспектора труда об устранении выявленного нарушения, связанного с оплатой труда работников, государственный инспектор труда принимает решение о принудительном исполнении работодателем такой обязанности.

Указанное решение оформляется в виде исполнительного документа и направляется на исполнение в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц.

Предусматривается также возможность обжалования работодателем указанного решения.


"AK&M" от 02.12.2019
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