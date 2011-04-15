В.Путин подписал закон о принудительном списании с работодателя долгов по заработной плате

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



В соответствии с законом, инспекция труда наделяется полномочием принимать меры по принудительному исполнению обязанности работодателя по выплате начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений.



В случае неисполнения работодателем в установленный срок предписания государственного инспектора труда об устранении выявленного нарушения, связанного с оплатой труда работников, государственный инспектор труда принимает решение о принудительном исполнении работодателем такой обязанности.



Указанное решение оформляется в виде исполнительного документа и направляется на исполнение в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц.



Предусматривается также возможность обжалования работодателем указанного решения.





"AK&M" от 02.12.2019