Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

02/12/2019
18:07

В.Путин подписал закон об особенностях перечисления в бюджет доходов ЦБ от участия в капитале Сбербанка

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "Об особенностях перечисления в 2020-2022 годах доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от участия в капитале публичного акционерного общества "Сбербанк России" по итогам 2019-2021 годов". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Устанавливается, что доходы, полученные в 2020, 2021 и 2022 годах Банком России от участия в капитале Сбербанка по итогам соответственно 2019, 2020 и 2021 годов, подлежат перечислению ЦБ в федеральный бюджет соответственно до 1 августа 2020 года, до 1 августа 2021 года и до 1 августа 2022 года.

При этом часть прибыли Центробанка, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в 2021, 2022 и 2023 годах, уменьшается на сумму доходов от участия в капитале Сбербанка, перечисленных в федеральный бюджет соответственно в 2020, 2021 и 2022 годах.



"AK&M" от 02.12.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100