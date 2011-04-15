В.Путин подписал закон об особенностях перечисления в бюджет доходов ЦБ от участия в капитале Сбербанка

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "Об особенностях перечисления в 2020-2022 годах доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от участия в капитале публичного акционерного общества "Сбербанк России" по итогам 2019-2021 годов". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



Устанавливается, что доходы, полученные в 2020, 2021 и 2022 годах Банком России от участия в капитале Сбербанка по итогам соответственно 2019, 2020 и 2021 годов, подлежат перечислению ЦБ в федеральный бюджет соответственно до 1 августа 2020 года, до 1 августа 2021 года и до 1 августа 2022 года.



При этом часть прибыли Центробанка, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в 2021, 2022 и 2023 годах, уменьшается на сумму доходов от участия в капитале Сбербанка, перечисленных в федеральный бюджет соответственно в 2020, 2021 и 2022 годах.







"AK&M" от 02.12.2019