Дайджест газеты "Коммерсант" от 3 декабря 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 3 декабря 2019 года.



"САФМАР" ТЯНЕТ ГАЗ НА СЕБЯ

ГРУППА ДОБИВАЕТСЯ СНИЖЕНИЯ ЦЕНЫ ДЛЯ СВОЕГО ПРОЕКТА В БЕЛОРУССИИ



Михаил Гуцериев решил присоединиться к традиционным предновогодним переговорам России и Белоруссии по газу. Бизнесмен попросил вице-премьера Дмитрия Козака включить в межправительственное соглашение с Белоруссией отдельной строкой поставку сырья на "Славкалий" - свой калийный проект в республике. Это позволит "Сафмару" сэкономить около $20 млн в год. На рынке сомневаются, что в правительстве пойдут на предоставление подобных преференций.





СО СКИДКОЙ НА НОВЫЙ ГОД

РОССИЯНЕ ГОТОВЯТСЯ К ПРАЗДНИКАМ НА РАСПРОДАЖАХ



Самый дорогой подарок на новогодние праздники россияне хотят сделать сами себе: на это они готовы потратить в среднем 10 тыс. руб.- вдвое больше, чем годом ранее, выяснила Nielsen. Теперь потребители могут себе позволить лишние траты. В третьем квартале 2019 года, судя по официальной статистике, реальные доходы населения выросли на 3% - это произошло впервые за пять лет.





В КРУШЕНИИ ОБВИНИЛИ ТОЛЬКО ПИЛОТА

ЗАКОНЧЕНО ДЕЛО О КАТАСТРОФЕ SSJ 100 В ШЕРЕМЕТЬЕВО



Как стало известно "Ъ", Следственный комитет в рекордно короткие сроки завершил расследование уголовного дела о катастрофе самолета SSJ 100 в мае этого года, когда при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Не дожидаясь окончательных выводов Межгосударственного авиакомитета (МАК), следствие назвало виновником катастрофы командира экипажа Дениса Евдокимова. Потерпевшими от его действий признаны 77 человек, включая второго пилота Максима Кузнецова. Вину в крушении самолета и в гибели пассажиров господин Евдокимов не признает.





ПОДПОЛКОВНИК НЕ УПРАВИЛСЯ СО ВЗЯТКОЙ

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ С МИНОБОРОНЫ ОЦЕНИЛИ В МИЛЛИОНАХ И СРОКАХ



Как стало известно "Ъ", защита бывшего начальника ФГКУ "Центральное территориальное управление имущественных отношений" (ЦТУИО) Минобороны России подполковника Андрея Нежигая и риэлтора Олеси Андрейчук обжаловала приговор, вынесенный им Московским гарнизонным военным судом. За покушение на получение взятки в размере 15 млн руб. и посредничество в этом суд приговорил господ Нежигая и Андрейчук к девяти и семи годам заключения соответственно. При этом экс-офицера оштрафовали на 30,3 млн руб., а его сообщницу - на половину этой суммы.





"РОССЕТИ" ИГРАЮТ НА ПОНИЖЕНИЕ

ИНВЕСТОРЫ ЖАЛУЮТСЯ В ЦБ НА УПРАВЛЕНИЕ МРСК



В "Россетях" назревает корпоративный конфликт: инвесторы заподозрили госхолдинг в намеренном снижении капитализации дочерних компаний и попытке лишить их листинга на фоне планов их масштабной консолидации. По данным "Ъ", миноритарии пожаловались главе ЦБ Эльвире Набиуллиной на нарушения госхолдингом корпоративных процедур. В качестве крайней меры они предлагают исключение акций "Россетей" из высшего котировального списка Московской биржи. Требования инвесторов трудновыполнимы, считают юристы, поскольку госхолдинг формально не нарушает правил.





"ЯНДЕКС.ТАКСИ" НАПОМНИЛИ О ЛИЦЕНЗИИ

СУД УТВЕРДИЛ ШТРАФ АГРЕГАТОРУ ЗА ВВЕДЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ





"Яндекс.Такси" не удалось оспорить в суде штраф Роспотребнадзора за введение в заблуждение потребителей. Процесс касался июльского ДТП с участием автомобиля партнера компании, не имевшего лицензии такси, в результате которого погибли два человека и один был госпитализирован в тяжелом состоянии. У крупных агрегаторов такси есть сложности с контролем всех поездок, и решение суда мотивирует их тщательнее проверять водителей, отмечают эксперты.





БАДЫ ПРИБАВИЛИ В ЦЕНЕ

ДЕШЕВЫЕ ДОБАВКИ УХОДЯТ ИЗ АПТЕК



Аптечные сети демонстрируют падение продаж не только дешевых лекарств, но и биологически активных добавок (БАД). За десять месяцев 2019 года объёмы реализации этой продукции увеличились только в высокой ценовой категории от 500 руб. Так же, как и в случае с традиционными лекарствами, эксперты связывают это с тем, что сети вымывают из ассортимента БАДы низшего ценового сегмента в пользу более дорогостоящего.





ЭКОСИСТЕМА ВЫХОДИТ НА СЕЛО

РОССЕЛЬХОЗБАНК РЕШИЛ РАЗВИВАТЬСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ



Россельхозбанк (РСХБ), занимающий третье место по числу отделений в России, решил не отставать от Сбербанка и ВТБ, уже работающих над созданием собственных экосистем. При этом банк ставит амбициозные цели в части развития дистанционного банковского обслуживания в рознице, которое до сих пор не было его сильной стороной. Решать задачи будут экс-топ-менеджеры ВТБ и Сбербанка Юлия Деменюк и Елена Батурова. Эксперты называют плюсами РСХБ развитую сеть офисов и позиции в кредитовании граждан, но отмечают необходимость очень серьезной перестройки бизнес-процессов.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 03.12.2019