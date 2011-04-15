"Газпром нефть" и Repsol создают совместное предприятие для геологического изучения шести участков в Карабашской зоне Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом говорится в сообщении сторон.



Совместное предприятие будет образовано на базе принадлежащего "Газпром нефти" ООО "Карабашские-6", которое владеет лицензиями на геологическое изучение 6 участков на юго-западе ХМАО. Repsol приобретёт 50.01% доли в уставном капитале предприятия после выполнения сторонами всех отлагательных условий договора, в том числе получения корпоративных одобрений. В соответствии с акционерным соглашением управление СП будет осуществляться партнёрами на паритетных началах.



В состав совместного предприятия войдут участки - "Карабашский-17, -18, -19, -25, -26 и -27" - общей площадью около 1.6 тыс. кв.км. Они расположены в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа и характеризуются крайне низкой степенью геологической изученности. Перспективные активы прилегают к участкам, лицензии на которые принадлежат другим совместным предприятиям "Газпром нефти" и Repsol - "Евротэк-Югра" и "АСБ Гео". Синергия с новыми территориями позволит партнерам сформировать крупный поисковый, а в перспективе и нефтедобывающий кластер в Карабашской зоне ХМАО.



В 2019 году началась подготовка к геологоразведочным работам на 6 карабашских участках. В 2020 году планируется проведение 2D-сейсмики. Оператором проекта будет выступать "Евротэк-Югра", обладающее профессиональной командой, компетенциями и богатым опытом в реализации геологоразведочных работ в Карабашской зоне.



Напомним, в июле 2017 года "Газпром нефть" приобрела 25.02% акций компании "Евротэк-Югра", принадлежащей испанской компании Repsol. Совместное предприятие проводит геологоразведочные работы в юго-западной части ХМАО.



"Евротэк-Югра" владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородов на участках "Карабашский-1" и "Карабашский-2", а также лицензиями на геологическое изучение еще ряда участков, в том числе "Карабашский-3", "Карабашский-9", "Килейский".



"АСБ Гео" - совместное предприятие "Газпром нефти" и Repsol, владеющее лицензией на геологическое изучение участка "Карабашский-10" в Кондинском районе ХМАО.



Repsol - международная компания, ведущая производственную деятельность в 35 странах. Численность персонала - более 25 тысяч человек. Продукция Repsol реализуется по всему миру. Компания добывает свыше 700 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Нефтеперерабатывающие мощности Repsol обеспечивают переработку более 1 млн баррелей нефти в сутки.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 7.1% до 320 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка выросла на 2.4%, составив 1.871 трлн руб. Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) увеличился на 0.2% до 615.5 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 03.12.2019