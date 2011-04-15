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03/12/2019
11:46

Gazprom Neft Middle East добыла 3 млн т нефти в Иракском Курдистане

Gazprom Neft Middle East B.V. (дочерняя компания "Газпром нефти") добыла 3 млн т нефти с начала промышленной эксплуатации месторождения Sarqala в Курдском автономном районе Республики Ирак. Об этом говорится в сообщении компании.

К декабрю 2019 года накопленная добыча на месторождении Sarqala достигла 3 млн т или 23 млн т баррелей нефти. В настоящее время ежедневный уровень добычи жидких углеводородов на активе составляет 4 тыс. т или 30.5 тыс. т баррелей.

Первая нефть на блоке Garmian, к которому относится месторождение Sarqala, была получена в 2011 году. Коммерческая отгрузка сырья началась в 2015 году с вводом в эксплуатацию скважины Sarqala-1. В 2018 году была запущена 2-я, а в начале 2019 года - 3-я скважина.

За время освоения месторождения актива его инфраструктура была значительно расширена. К концу 2019 года завершился последний этап работ по увеличению производительности установки подготовки нефти. Ее пропускная способность достигла 35 тыс. баррелей в сутки. Параллельно предприятием была обновлена система технологических трубопроводов и модернизирована автоматическая система управления производственными процессами. В ближайшее время на месторождении Sarqala будет построена инфраструктура для утилизации пластовой воды, пропускная способность которой достигнет 5 тыс. баррелей в сутки.

В Курдском регионе Республики Ирак "Газпром нефть" участвует в реализации двух проектов: Shakal и Garmian. Доля "Газпром нефти" в блоке Shakal составляет 80% (оставшаяся часть - у правительства Курдского региона), в блоке Garmian доля "Газпром нефти" составляет 40%, регионального Правительства Курдистана - 20%, канадской компании WesternZagros - 40%. С февраля 2016 года "Газпром нефть" является оператором проекта Garmian.

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I полугодие 2019 года составила 215.039 млрд руб., увеличившись на 29.2% к аналогичному периоду предыдущего года - 166.475 млрд руб. Выручка составила 1.215 трлн руб., показатель вырос на 6.8%.

"AK&M" от 03.12.2019
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