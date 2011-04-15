Работоспособность "Логистика-Терминал" в связи с пожаром на складах не нарушена, сообщает компания

Работоспособность "Логистика-Терминал" не нарушена. Об этом сообщила пресс-служба ПАО "ТрансКонтейнер" в связи с пожаром на складах в Ленобласти.



Пожар, произошедший ночью 3 декабря в ангаре, расположенном на территории контейнерного терминала в Шушарах (Ленинградская область), был ограничен складом N1, другие инфраструктурные объекты на терминале не пострадали. К 08:00 распространение огня было локализовано. Контейнерный терминал полностью работоспособен. Человеческих жертв нет.



Задымление на временном складе номер один было обнаружено водителем ричстакера 3 декабря в 02:05. Информация поступила в МЧС, был вызван пожарный расчёт. Склад оборудован системой пожаротушения, которая, по предварительным данным, немедленно активизировалась. В 02:18 на место прибыли пожарные.



Тем не менее, склад, на котором хранился легковоспламеняющийся груз - около 4 тыс. т каучука и около 1 тыс. т фанеры - полностью сгорел. Причины возгорания уточнят по итогам расследования.



В настоящее время производственная деятельность на терминале временно приостановлена в связи с работой на нем пожарной техники. Как только будет получено разрешение от уполномоченных органов, погрузка и выгрузка на терминале возобновится.



ПАО "ТрансКонтейнер" (ИНН 7708591995) - дочернее общество АО "Объединённая транспортно-логистическая компания" (ОТЛК), учреждённого ОАО "РЖД", АО НК "Казахстан Темир Жолы" и Белорусской железной дорогой - зарегистрировано 4 марта 2006 года на базе филиала РЖД - Центра по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер". Хозяйственную деятельность компания начала 1 июля 2006 года.



Прибыль ТрансКонтейнера по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла в 2 раза до 6.067 млрд руб. с 3.191 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 17.4% до 41.472 млрд руб. с 35.331 млрд руб., прибыль до налога на прибыль - в 2 раза до 7.703 млрд руб. с 4.042 млрд руб.



Чистая прибыль Трансконтейнера по РСБУ за 9 месяцев 2019 года выросла на 68.3% к аналогичному периоду прошлого года и составила 10.426 млрд руб. Выручка составила 62.339 млрд руб., что на 13.9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Операционные расходы компании выросли на 5%.По состоянию на 30 сентября 2019 года активы компании составили 66.573 млрд руб., долг - 11.097 млрд руб.



"AK&M" от 03.12.2019