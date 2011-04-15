Возможности рубля остаются ограниченными в отсутствие значимых факторов поддержки

Российская валюта накануне находилась под умеренным давлением, вернувшись в самым слабым отметкам с начала ноября в паре с евро (71.2) и с середины ноября в паре с долларом (64.5). Внешний фон на текущей неделе существенно обострился. Об этом говорится в обзоре Nordea.



В поле зрения участников рынка вернулись риски эскалации торговой войны (сохранение рисков очередного раунда повышения тарифов в декабре, возможная публикация Китаем "черного списка" компаний США).



Риторика США и Китая говорит о снижении вероятности скорой торговой сделки, но взаимные угрозы пока носят скорее формальный характер, вызывая минимальную реакцию на рынках, начинающих привыкать к периодической смене тональности заявлений.



Негативный внешний фон может усугубиться по факту предстоящих сегодня слушаний в одном из комитетов Сената США о будущей политике в отношении России.



Накануне российская валюта оказалась более уязвимой в паре с евро, чем с долларом после публикации слабой макроэкономической статистики по США. Сегодняшний день не насыщен макроэкономической статистикой, поэтому у рубля вряд ли будут явные поводы для существенных движений. При складывающемся внешнем фоне факторы для укрепления практически отсутствуют.



"AK&M" от 03.12.2019