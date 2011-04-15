ФАС возбудила дело по жалобе Аэрофлота

ФАС возбудила дело по жалобе ПАО "Аэрофлот". Об этом говорится в сообщении службы.



Дело о нарушении антимонопольного законодательства возбуждено в отношении АО "Топливно-обеспечивающая компания" в аэропорту Южно-Сахалинск.



Рассматриваются материалы по другим аэропортам Дальневосточного федерального округа.



Группа компаний "Аэрофлот" - крупнейший в России холдинг, который включает ряд дочерних компаний: АО "Донавиа", АО "Авиакомпания "Россия", АО "Оренбургские авиалинии" (Orenair), АО "Авиакомпания "Аврора" (единая дальневосточная авиакомпания, первый рейс совершила в ноябре 2013 года), а также ООО "Авиакомпания "Победа", осуществляющее бюджетные авиаперевозки.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Прибыль Аэрофлота по МСФО за III квартал 2019 года выросла в 2 раза до 29.089 млрд руб. с 12.997 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 6% до 212.543 млрд руб. с 200.523 млрд руб., показатель EBITDA упал на 0.5% до 73.379 млрд руб. с 73.727 млрд руб.



Прибыль Аэрофлота по МСФО за 9 месяцев 2019 года составила 20.305 млрд руб. против убытка 17.382 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в сообщении компании. Выручка увеличилась на 12.4% до 523.983 млрд руб. с 466.345 млрд руб., показатель EBITDA - на 6.7% до 141.675 млрд руб. со 132.741 млрд руб.



"AK&M" от 03.12.2019