Саудовская Аравия может настоять на более глубоком сокращении добычи нефти

Нефтяные котировки в понедельник торговались на положительной территории при поддержке сильных экономических статданных из Китая и слухов о вероятности более глубокого сокращения добычи странами ОПЕК+. Эскалация торговой напряженности, вызванная заявлением президента США о восстановлении пошлин в отношении Бразилии и Аргентины, немного притормозила рост нефти. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



Агентство Reuters сообщает со ссылкой на информированные источники, что Саудовская Аравия планирует приятно удивить рынок, добившись более глубокого сокращения добычи. Интерес королевства к более жестким условиям сделки объясняется желанием поддержать цены на нефть в преддверии IPO госкомпании Saudi Aramco. Улучшение нефтяных прогнозов даст возможность дороже продать долю в компании. Также высокие цены позволят королевству сбалансировать бюджет на 2020 год.



Помимо этого, два источника Reuters заявляют, что последний анализ ОПЕК показал значительный переизбыток предложения в I половине 2020 года, если оставить квоты на прежних уровнях. На текущий момент сделка ОПЕК+ предполагает сокращение добычи в совокупности на 1.2 млн баррелей в сутки (б/с) к уровням октября 2018 года. По информации агентства, королевство постарается согласовать сокращение на уровне 1.6 млн б/с.



В то же время, ряд аналитиков утверждают, что Саудовская Аравия сначала постарается добиться строгого соблюдения действующих условий от всех участников. Ряд членов альянса до сих пор не исполняют своих обязательств и добывают больше положенного. Среди них упоминаются Ирак, Нигерия и Казахстан.



Фьючерсы на Brent завершили торги недалеко от отметки $61 за баррель, сформировав отскок после стремительного падения в конце прошлой недели. При поддержке позитивного внешнего фона, вызванного слухами вокруг встречи ОПЕК+ 5-6 декабря, котировки могут продолжить восстановление и постепенно вернуться выше $62 за баррель. Дальнейшая динамика будет зависеть от того, какое решение будет принято по итогам встречи и как будут развиваться переговоры между Китаем и США.



Экспорт из Венесуэлы, которая находится под санкциями США, в ноябре вырос по отношению к предыдущему месяцу на 25%. Об этом стало известно из данных Refinitiv Eikon и внутренних отчетов госкомпании PDVSA. Как и ранее, основным импортером выступила Индия, куда была направлена значительная доля из поставляемых Венесуэлой 1.037 млн б/с.



Иран также сообщает о том, что страна продолжает продавать нефть, несмотря на аналогичные санкции в отношении республики. Об этом в понедельник сообщил по государственному телевидению вице-президент страны Эшак Джахангири. Объемов экспорта вице-президент не уточнил.



Ранее падение добычи в санкционных странах спровоцировало скачек цен в 2018 году и даже позволило альянсу ОПЕК+ временно приостановить сокращение производства. На сегодняшний день добыча и экспорт в Иране и Венесуэле сдерживается политическими и экономическими барьерами. Перемена ситуации может оказать существенное влияние на мировой рынок нефти.



"AK&M" от 03.12.2019