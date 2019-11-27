ЦБ РФ установил официальный курс евро на 4 декабря в размере 71.0608 руб. против 70.9730 руб. на 3 декабря.





Курс евро за последние 5 дней:



03.12.19 - 70.9730 руб.

30.11.19 - 70.5475 руб.

29.11.19 - 70.5747 руб.

28.11.19 - 70.4398 руб.

27.11.19 - 70.5159 руб.





























































































































































































































































"AK&M" от 03.12.2019