Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 4 декабря

Банк России установил на 4 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 43.9167

1 Азербайджанский манат 37.8073

100 Армянских драмов 13.4184

1 Белорусский рубль 30.4097

1 Болгарский лев 36.3482

1 Бразильский реал 15.1861

100 Венгерских форинтов 21.3868

1000 Вон Республики Корея 53.9995

10 Гонконгских долларов 81.9273

10 Датских крон 95.1450

1 Доллар США 64.1401

1 Евро 71.0608

100 Индийских рупий 89.5468

100 Казахстанских тенге 16.5619

1 Канадский доллар 48.2510

100 Киргизских сомов 91.6287

10 Китайских юаней 91.0215

10 Молдавских леев 36.6515

1 Новый туркменский манат 18.3520

10 Норвежских крон 70.1307

1 Польский злотый 16.5835

1 Румынский лей 14.8758

1 СДР (специальные

права заимствования) 88.0201

1 Сингапурский доллар 46.9960

10 Таджикских сомони 66.1518

1 Турецкая лира 11.1523

10000 Узбекских сумов 67.3387

10 Украинских гривен 26.7948

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 83.2538

10 Чешских крон 27.8350

10 Шведских крон 67.4733

1 Швейцарский франк 64.7749

10 Южноафриканских рэндов 44.0205

100 Японских иен 58.7875

"AK&M" от 03.12.2019