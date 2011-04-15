Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 4 декабря

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Банк России установил на 4 декабря курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 43.9167
1 Азербайджанский манат 37.8073
100 Армянских драмов 13.4184
1 Белорусский рубль 30.4097
1 Болгарский лев 36.3482
1 Бразильский реал 15.1861
100 Венгерских форинтов 21.3868
1000 Вон Республики Корея 53.9995
10 Гонконгских долларов 81.9273
10 Датских крон 95.1450
1 Доллар США 64.1401
1 Евро 71.0608
100 Индийских рупий 89.5468
100 Казахстанских тенге 16.5619
1 Канадский доллар 48.2510
100 Киргизских сомов 91.6287
10 Китайских юаней 91.0215
10 Молдавских леев 36.6515
1 Новый туркменский манат 18.3520
10 Норвежских крон 70.1307
1 Польский злотый 16.5835
1 Румынский лей 14.8758
1 СДР (специальные
права заимствования) 88.0201
1 Сингапурский доллар 46.9960
10 Таджикских сомони 66.1518
1 Турецкая лира 11.1523
10000 Узбекских сумов 67.3387
10 Украинских гривен 26.7948
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 83.2538
10 Чешских крон 27.8350
10 Шведских крон 67.4733
1 Швейцарский франк 64.7749
10 Южноафриканских рэндов 44.0205
100 Японских иен 58.7875
"AK&M" от 03.12.2019