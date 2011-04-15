Банк России на 4 декабря повысил курс евро к рублю почти на 9 копеек до 71.0608 руб., курс доллара США понизил почти на 27 копеек до 64.1401 руб.

Банк России на 4 декабря повысил официальный курс евро к рублю почти на 9 копеек до 71.0608 руб. с 70.9730 руб., курс доллара США понизил почти на 27 копеек до 64.1401 руб. с 64.4097 руб. 3 декабря.



Стоимость бивалютной корзины на 4 декабря уменьшилась почти на 11 копеек (-0.16%) до 67.2545 руб. с 67.3632 руб. 3 декабря.



"AK&M" от 03.12.2019