Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании долга советского периода

Правительства РФ и Пакистана подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР. Об этом говорится в сообщении Минфина.



Документ предусматривает выплату пакистанской стороной в пользу России $93.50 млн в течение 90 календарных дней с даты вступления соглашения в силу.



В 1980-е годы между СССР и Республикой Пакистан проводились экспортно-импортные операции по поставкам различной продукции. До последнего момента страны имели неурегулированные обязательства по возврату российской стороне средств со счетов ВЭБ.РФ в Национальном банке Пакистана. Эти средства поступили в погашение задолженности Пакистана по ранее предоставленным СССР государственным кредитам, однако были заблокированы пакистанской стороной по причине отсутствия договорённостей об урегулировании встречных претензий, связанных с расчётами в рамках экспортно-импортных операций периода бывшего СССР.



По итогам длительных двусторонних консультаций лишь в ноябре 2015 года минфинами сторон удалось достигнуть договорённости об урегулировании всех взаимных претензий и парафировать проект межправительственного соглашения, которое предусматривает выплату пакистанской стороной российской стороне $93.5 млн. В ноябре текущего года в Минфин России поступило обращение о готовности пакистанской стороны подписать парафированный проект Соглашения и выплатить в пользу РФ данную сумму.



"AK&M" от 03.12.2019