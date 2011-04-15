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03/12/2019
13:38

В аэропорту Торонто ожидаются задержки и отмена авиарейсов

В Канаде ожидаются задержки и отмена авиарейсов в Международном аэропорту Торонто (YYZ) в связи с обильными снегопадами. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.

Вместе с тем, в северо-восточных штатах США в связи с сильными снегопадами отменены 800 авиарейсов, перекрыты дороги, ограничено движение транспорта.

Международный аэропорт Торонто имени Лестера Б. Пирсона (IATA: YYZ, ICAO: CYYZ) - главный международный аэропорт, обслуживающий город Торонто (провинция Онтарио), Канада. Аэропорт расположен в 27 км к северо-западу от центра Торонто в городе Миссиссага (небольшая часть находится на территории Этобико, района Торонто).


"AK&M" от 03.12.2019
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