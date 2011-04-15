Работники Alitalia планируют провести забастовку 13 декабря

Работники авиакомпании Alitalia планируют провести 24-часовую общенациональную забастовку 13 декабря 2019 года в Италии. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В этой связи возможны существенные изменения в расписании авиарейсов.



Alitalia - итальянская авиакомпания, крупнейший авиаперевозчик Италии, пятый по величине в Европе. Штаб-квартира - в Риме, аэропорт Фьюмичино (Леонардо Да Винчи). Основана в 1946 году под названием Aerolinee Italiane Internazionali. 30 декабря 2008 года начата процедура объединения с итальянской авиакомпанией Air One, 13 января 2009 года основной этап объединения был закончен, внесены изменения в системы бронирования и скорректированы расписания рейсов. Рейсы выполняются из аэропортов: Рим (Леонардо да Винчи), Милан (Мальпенса), Турин, Венеция (Марко Поло), Неаполь (Каподичино) и Катания (Фонтанаросса).





"AK&M" от 03.12.2019