Кабмин утвердил план реализации Концепции развития острова Русский. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Цель концепции – создание организационно-правовых и экономических условий развития острова Русский как международного научно-образовательного и технологического кластера.



Планом, в частности, предусматривается создание условий для привлечения частных инвестиций, инфраструктурное развитие острова Русский, развитие научно-образовательного кластера, развитие туристско-рекреационного потенциала, создание условий для комфортной жизни.



"AK&M" от 03.12.2019