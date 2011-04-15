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03/12/2019
13:52

Кабмин утвердил план реализации Концепции развития острова Русский

Кабмин утвердил план реализации Концепции развития острова Русский. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Цель концепции – создание организационно-правовых и экономических условий развития острова Русский как международного научно-образовательного и технологического кластера.

Планом, в частности, предусматривается создание условий для привлечения частных инвестиций, инфраструктурное развитие острова Русский, развитие научно-образовательного кластера, развитие туристско-рекреационного потенциала, создание условий для комфортной жизни.

"AK&M" от 03.12.2019
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