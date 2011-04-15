Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

03/12/2019
14:07

ФАС выявила картель в Люберцах

Подмосковное УФАС выявило картель в Люберцах, говорится в сообщении службы.

Так, Московское областное УФАС России выявило признаки антиконкурентного соглашения, заключенного между ООО "СК "Энергострой", ООО "СТА-ТУС" и ООО "СК"Триумф" с целью поддержания цены в электронных на право заключить контракт на выполнение работ по ремонту, содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения в городском округе Люберцы Московской области.

В ходе проведения электронного аукциона указанные участники отказались от конкурентной борьбы, вследствие чего снижение начальной максимальной цены контракта составило лишь 1%.

По данному факту Управлением возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении вышеуказанных компаний по признакам нарушения закона "О защите конкуренции".

"AK&M" от 03.12.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100