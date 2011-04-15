ФАС выявила картель в Люберцах

Подмосковное УФАС выявило картель в Люберцах, говорится в сообщении службы.



Так, Московское областное УФАС России выявило признаки антиконкурентного соглашения, заключенного между ООО "СК "Энергострой", ООО "СТА-ТУС" и ООО "СК"Триумф" с целью поддержания цены в электронных на право заключить контракт на выполнение работ по ремонту, содержанию и обслуживанию сетей уличного освещения в городском округе Люберцы Московской области.



В ходе проведения электронного аукциона указанные участники отказались от конкурентной борьбы, вследствие чего снижение начальной максимальной цены контракта составило лишь 1%.



По данному факту Управлением возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении вышеуказанных компаний по признакам нарушения закона "О защите конкуренции".



"AK&M" от 03.12.2019