Росбанк и Совкомбанк объединяют банкоматные сети

Клиентам Росбанка стали доступны операции по снятию наличных в банкоматах Совкомбанка на условиях, аналогичных условиям снятия в банкоматах Росбанка. Об этом говорится в сообщении банка.



Сервисом могут воспользоваться держатели дебетовых карт Росбанка платежных систем Visa, Mastercard и МИР.



Объединенная сеть банкоматов Росбанка также включает в себя банкоматы Альфа-банка, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, банков ВТБ, Уралсиб и АК Барс.



ПАО "Росбанк" (ИНН 7744001497) основано в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших российских банков, является универсальным коммерческим банком, предоставляющим весь комплекс банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Мажоритарным акционером банка является французская банковская группа Societe Generale. 100%-ми дочерними компаниями Росбанка являются банки DeltaCredit и "Русфинанс".



Совкомбанк (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия.



"AK&M" от 03.12.2019