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03/12/2019
14:49

ФАС признала ГК ПИК и Facebook нарушившими закон "О рекламе"

Московское УФАС России признало ПАО "Группа Компаний ПИК" и Facebook нарушившими закон "О рекламе". Об этом говорится в сообщении службы.

Ведомство рассмотрело спорную рекламу недвижимости в социальной сети Facebook и установило, что в ней отсутствует важная для потенциального клиента информация.

ГК ПИК утверждает, что все необходимые сведения размещены на сайте pik.ru по проекту рекламируемого ЖК "Западный порт". Однако в рассматриваемой рекламе не было гиперссылки на сайт или какой-либо информации о том, как и где можно получить все данные.

Столичное УФАС пришло к выводу о необходимости выдачи ГК ПИК и Facebook Ireland Limited предписаний о прекращении нарушения рекламного законодательства, а также все участники дела получили предписания о прекращении распространения ненадлежащей рекламы.

ПАО "Группа компаний ПИК" (ИНН 7713011336) основано в 1994 году и является крупнейшим девелопером в области жилой недвижимости. Группа концентрируется на проектах в Москве и Московской области и активно развивает проекты в других российских регионах. Основная деятельность компании - девелопмент, строительство и продажа жилой недвижимости, преимущественно в сегменте массового жилья. Основной акционер компании - Сергей Гордеев.

Facebook - крупнейшая социальная сеть в мире и одноимённая компания, владеющая ею. Была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете - Эдуардо Саверином, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом.

"AK&M" от 03.12.2019
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