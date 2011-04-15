Участок СВХ между Ярославским и Дмитровским шоссе запустят в 2022 году

Участок Северо-Восточной хорды (СВХ) от Ярославского до Дмитровского шоссе будет построен до конца 2022 года, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Работы развернуты по всему участку Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе. Это сложный фрагмент магистрали, который большей частью проходит по территориям промзон", - сказал А.Бочкарев.



Он отметил, что строители занимаются переносом инженерных сетей из зоны будущей застройки, готовят площадки под возведение эстакад и развязок.



"В рамках проекта Северо-Восточной хорды осталось построить два участка - от Открытого до Ярославского и от Дмитровского до Ярославки. Готовность всей трассы оценивается в 70%", - добавил А.Бочкарев.



По его словам, благодаря запуску движения по СВХ водители фактически получат комфортную трассу в срединной части города. "Там не будет лишних съездов, только крупные развязки, что позволит обеспечить высокую скорость движения", - пояснил глава департамента.



А.Бочкарев напомнил, что СВХ войдет в состав так называемого хордового кольца, которое включает еще три магистрали: Северо-Западную и Юго-Восточную хорды, а также Южную рокаду.





"AK&M" от 03.12.2019