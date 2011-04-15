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03/12/2019
14:22

Участок СВХ между Ярославским и Дмитровским шоссе запустят в 2022 году

Участок Северо-Восточной хорды (СВХ) от Ярославского до Дмитровского шоссе будет построен до конца 2022 года, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Работы развернуты по всему участку Северо-Восточной хорды от Ярославского до Дмитровского шоссе. Это сложный фрагмент магистрали, который большей частью проходит по территориям промзон", - сказал А.Бочкарев.

Он отметил, что строители занимаются переносом инженерных сетей из зоны будущей застройки, готовят площадки под возведение эстакад и развязок.

"В рамках проекта Северо-Восточной хорды осталось построить два участка - от Открытого до Ярославского и от Дмитровского до Ярославки. Готовность всей трассы оценивается в 70%", - добавил А.Бочкарев.

По его словам, благодаря запуску движения по СВХ водители фактически получат комфортную трассу в срединной части города. "Там не будет лишних съездов, только крупные развязки, что позволит обеспечить высокую скорость движения", - пояснил глава департамента.

А.Бочкарев напомнил, что СВХ войдет в состав так называемого хордового кольца, которое включает еще три магистрали: Северо-Западную и Юго-Восточную хорды, а также Южную рокаду.


"AK&M" от 03.12.2019
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