Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

03/12/2019
15:13

Кабмин направляет 45 млрд руб. субъектам Федерации, достигшим наилучших показателей оценки эффективности

Кабмин направляет 45 млрд руб. субъектам Федерации, достигшим наилучших показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и региональных органов исполнительной власти. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Гранты предоставляются субъектам Федерации, занявшим с 1-го по 50-е места рейтинга, из числа регионов, участвующих в распределении грантов.

В 2019 году наилучшие значения показателей достигли: Крым, Санкт-Петербург, Краснодарский край.


"AK&M" от 03.12.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100