Кабмин направляет 45 млрд руб. субъектам Федерации, достигшим наилучших показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и региональных органов исполнительной власти. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Гранты предоставляются субъектам Федерации, занявшим с 1-го по 50-е места рейтинга, из числа регионов, участвующих в распределении грантов.



В 2019 году наилучшие значения показателей достигли: Крым, Санкт-Петербург, Краснодарский край.





"AK&M" от 03.12.2019