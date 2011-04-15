Росатом покупает неконтрольную долю в капитале УК "Дело"

Госкорпорация "Росатом" завершает юридическое оформление сделки по приобретению неконтрольной доли в уставном капитале ООО "Управляющая компания "Дело" (УК "Дело") Сергея Шишкарёва. Об этом говорится в сообщении Росатома.



"Группа компаний "Дело" совместно с госкорпорацией "Росатом" продолжит развивать логистический бизнес на базе имеющихся активов и рыночных компетенций компаний, включая мультимодальные и транзитные перевозки", - сказал президент группы компаний "Дело" Сергей Шишкарёв, цитируемый в сообщении.



Как отмечается в сообщении, перед Росатомом стоят амбициозные задачи развития нового логистического направления и создания совместной с УК "Дело" платформы для запуска глобального международного транспортно-логистического бизнеса. Основными направлениями сотрудничества станут развитие международных мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия-Европа-Азия, в том числе через Северный морской путь.



Росатом является уполномоченным инфраструктурным оператором Севморпути и владельцем единственного в мире атомного ледокольного флота. Географическое присутствие, компетенции и транспортно-логистическая инфраструктура группы компаний "Дело" должны стать ключевой платформой для решения задач, стоящих перед Росатомом.



Активы группы компании "Дело" включают шесть морских контейнерных терминалов в Балтийском бассейне, один в Азово-Черноморском бассейне и один - в Дальневосточном бассейне, являющихся ключевыми регионами внешнеторговых грузопотоков. Через морские терминалы группы Global Ports, доля в которой принадлежит УК "Дело", на Балтике и Дальнем Востоке был запущен новый международный контейнерный транзитный сервис из стран Азии в Европу.



На базе логистических активов Росатома и активов УК "Дело" предполагается создание новой контейнерной арктической линии. Росатом намерен не просто выйти на круглогодичное использование Северного морского пути, а значимо улучшить всю евразийскую логистику и, наряду с Суэцким каналом, предложить не менее привлекательные условия движения грузов из Азии в Европу. В совместном проекте особое внимание будет уделяться экологическим вопросам и международным требованиям по сохранению окружающей среды.



Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - один из глобальных технологических лидеров, обладающий ресурсами и компетенциями для успешной деятельности во всех звеньях производственной цепочки атомной энергетики. Госкорпорация объединяет активы в широком диапазоне, от добычи урана до вывода АЭС из эксплуатации и переработки ядерных отходов. Росатом является крупнейшим производителем электроэнергии в России, обеспечивая свыше 18% энергетических потребностей страны. Госкорпорация была создана 18 декабря 2007 года. Госкорпорация объединяет около 400 предприятий и организаций, включая единственный в мире атомный ледокольный флот. В них работает в общей сложности около 250 тыс. человек.



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