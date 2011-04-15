Кабмин утвердил порядок ввоза в РФ подержанных автомобилей жителями Дальневосточного федерального округа. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Предусматривается возможность ввоза в Россию по одному бывшему в употреблении автомобилю с правосторонним расположением рулевого управления без оснащения устройствами вызова экстренных служб. Действие правил ограничено одним годом.



Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колёсных транспортных средств" предусматривает оснащение выпускаемых в обращение транспортных средств системами (устройствами) вызова экстренных оперативных служб. Эти требования распространяются как на новые автомобили, так и на единичные транспортные средства (в том числе бывшие в употреблении), ввозимые на территорию России.



Для жителей Дальневосточного федерального округа был установлен временный порядок ввоза на территорию России подержанных праворульных автомобилей для собственных нужд, освобождающий их от необходимости оснащения таких транспортных средств устройствами вызова экстренных служб. Действие этого временного порядка закончилось 21 ноября 2019 года.





"AK&M" от 03.12.2019