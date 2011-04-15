В Санкт-Петербурге открылся центр выдачи Fan ID к UEFA Euro 2020

В Санкт-Петербурге открылся Центр выдачи Паспортов болельщика (Fan ID) для посещения матчей Чемпионата Европы по футболу (UEFA Euro 2020). Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.



Система идентификации болельщиков и Fan ID - уникальный российский проект, который ранее был реализован на проходивших в России Кубке конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 года, а теперь будет применен и на UEFA Euro 2020.



Паспорт болельщика представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию. Fan ID оформляется бесплатно и однократно на все матчи UEFA Euro 2020 в Санкт-Петербурге. Иностранцы смогут въехать в Россию по своему паспорту и Fan ID, не оформляя визу, с 30 мая по 3 июля 2020 года, выехать - с 30 мая по 13 июля.



Другой такой центр позднее откроется в Москве.

Также 3 декабря доставку Fan ID болельщикам начала "Почта России". Российские зрители матчей UEFA 2020 в Санкт-Петербурге могут получить отправления с вложением Паспорта болельщика в 112 отделениях почтовой связи в 98 городах России. Доставка для болельщиков будет бесплатной.



"AK&M" от 03.12.2019