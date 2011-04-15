Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в Трудовой кодекс и ряд других законов, вводящие в России электронные трудовые книжки. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



В соответствии с документом, с 1 января 2021 года работодатели по выбору работника смогут вести трудовые книжки в электронном виде. До 30 июня 2020 года работодатель обязан в письменной форме уведомить каждого работника о праве выбора между бумажной или электронной трудовой книжкой.



Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно сможет подать работодателю письменное заявление о том, какую форму ведения трудовой книжки он выбрал, но если заявление не было подано, то работодатель продолжит вести трудовую книжку в бумажном виде.



При этом лицам, впервые поступающим на работу после 1 января 2021 года, бумажные трудовые книжки оформляться не будут.



Изменения затронут около 60 млн работников и 8.4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица.







"AK&M" от 03.12.2019