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03/12/2019
16:16

Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в Трудовой кодекс и ряд других законов, вводящие в России электронные трудовые книжки. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В соответствии с документом, с 1 января 2021 года работодатели по выбору работника смогут вести трудовые книжки в электронном виде. До 30 июня 2020 года работодатель обязан в письменной форме уведомить каждого работника о праве выбора между бумажной или электронной трудовой книжкой.

Каждый работник по 31 декабря 2020 года включительно сможет подать работодателю письменное заявление о том, какую форму ведения трудовой книжки он выбрал, но если заявление не было подано, то работодатель продолжит вести трудовую книжку в бумажном виде.

При этом лицам, впервые поступающим на работу после 1 января 2021 года, бумажные трудовые книжки оформляться не будут.

Изменения затронут около 60 млн работников и 8.4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей без образования юридического лица.



"AK&M" от 03.12.2019
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