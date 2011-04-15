Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах за нарушения для СМИ-иноагентов

Госдума приняла во втором чтении проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающий ответственность за нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



За нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента, либо неисполнение иным лицом, информация о котором включена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, устанавливается штраф для граждан размере 10 тыс. руб., для должностных лиц - 50 тыс. руб., для юридических лиц - 500 тыс. руб.



За повторное нарушение закона штрафы для граждан составят 50 тыс. руб., для должностных лиц - 100 тыс. руб., для юрлиц - 1 млн руб.



За грубое нарушение порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента штрафы составят для граждан 100 тыс. руб. (либо административный арест на срок до 15-ти суток), для должностных лиц - 200 тыс. руб., для юрлиц - 5 млн. руб.



Под грубым нарушением понимается неоднократное (более 2-х раз в течение года) нарушение предусмотренного Законом "О средствах массовой информации" порядка деятельности иностранного СМИ, выполняющего функции иностранного агента, совершенное самим иностранным СМИ или учрежденным им российским юрлицом, их должностными лицами, сотрудниками или представителями, либо неоднократное неисполнение иным лицом, информация о котором включена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, установленных законодательством РФ требований.





"AK&M" от 03.12.2019