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03/12/2019
15:48

Кабмин внёс в Госдуму законопроект о биологической безопасности

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект "О биологической безопасности Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Как подчёркивается в пояснительной записке, в настоящее время на законодательном уровне отсутствует комплексное регулирование вопросов обеспечения биологической безопасности в Российской Федерации как системы взаимоувязанных мер, функционирующей на основе взаимодействия заинтересованных органов государственной власти на федеральном и региональном уровне.

"Вместе с тем наблюдается нарастание биологических угроз различного рода, что требует формирования единых межотраслевых подходов в этой сфере и их законодательного закрепления для создания и функционирования эффективной системы обеспечения биологической безопасности в РФ", — говорится в документе.

В законопроекте, в частности, перечисляются основные виды биологических угроз. Это изменение свойств и форм патогенов, возникновение и распространение новых или известных инфекций, опасных для людей и животных, создание новых патогенов с помощью технологий синтетической биологии, диверсии или аварии на объектах — источниках биологической угрозы, теракты с использованием патогенов, их использование в качестве оружия и др. В документе также обозначен комплекс мер по защите населения от таких рисков, который включает охрану здоровья граждан, защиту окружающей среды, указанных объектов, предупреждение потенциально опасной деятельности и так далее.

Законопроект обяжет уполномоченные органы власти "укреплять режим Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении", а также расследовать случаи его предполагаемого применения.

Кроме того, РФ должна интегрироваться в межгосударственные и международные системы обеспечения биологической безопасности. Предусматривается также международное сотрудничество в таких сферах, как коллекционная деятельность, безопасное обращение с биоресурсами, регулирование трансграничного перемещения и контроль за трансграничным перемещением генетически модифицированных организмов.

"AK&M" от 03.12.2019
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