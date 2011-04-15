Кабмин внёс в Госдуму законопроект о биологической безопасности

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект "О биологической безопасности Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Как подчёркивается в пояснительной записке, в настоящее время на законодательном уровне отсутствует комплексное регулирование вопросов обеспечения биологической безопасности в Российской Федерации как системы взаимоувязанных мер, функционирующей на основе взаимодействия заинтересованных органов государственной власти на федеральном и региональном уровне.



"Вместе с тем наблюдается нарастание биологических угроз различного рода, что требует формирования единых межотраслевых подходов в этой сфере и их законодательного закрепления для создания и функционирования эффективной системы обеспечения биологической безопасности в РФ", — говорится в документе.



В законопроекте, в частности, перечисляются основные виды биологических угроз. Это изменение свойств и форм патогенов, возникновение и распространение новых или известных инфекций, опасных для людей и животных, создание новых патогенов с помощью технологий синтетической биологии, диверсии или аварии на объектах — источниках биологической угрозы, теракты с использованием патогенов, их использование в качестве оружия и др. В документе также обозначен комплекс мер по защите населения от таких рисков, который включает охрану здоровья граждан, защиту окружающей среды, указанных объектов, предупреждение потенциально опасной деятельности и так далее.



Законопроект обяжет уполномоченные органы власти "укреплять режим Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении", а также расследовать случаи его предполагаемого применения.



Кроме того, РФ должна интегрироваться в межгосударственные и международные системы обеспечения биологической безопасности. Предусматривается также международное сотрудничество в таких сферах, как коллекционная деятельность, безопасное обращение с биоресурсами, регулирование трансграничного перемещения и контроль за трансграничным перемещением генетически модифицированных организмов.



"AK&M" от 03.12.2019