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03/12/2019
17:59

ФАС оштрафовала Яндекс

ФАС оштрафовала Яндекс. Как говорится в материалах службы, компании "Яндекс" антимонопольное ведомство назначило 100 тыс. руб. штрафа за нарушение закона "О рекламе" при распространении контекстной рекламы букмекерских контор "1хставка" и LEON в поисковой системе "Яндекс".

Как ранее установила Комиссия ФАС России, в поисковой системе "Яндекс" по запросам "1xstavka скачать", "1хставка официальный сайт" и "1хставки ставки" отображается контекстная реклама букмекера "1хставка" с адресом официального сайта, информацией о предоставляемых услугах и контактными данными. Такая же рекламная информация о букмекере "LEON" отображается в контекстной рекламе при наборе в поисковой строке "Яндекс" словосочетаний "leon фрибет" и "леон букмекер". Сама реклама обоих букмекеров представляет собой гиперссылки для перехода на их сайты. Распространяя рекламу букмекеров в блоке контекстной рекламы своей поисковой системы, ООО "Яндекс" прямо нарушило законодательный запрет на рекламирование азартных игр в интернете.

Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.

Прибыль Яндекса за 9 месяцев 2019 года по US GAAP упала на 72% до 10.918 млрд руб. с 38.86 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 39% до 123.695 млрд руб. с 88.815 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 39% до 37.784 млрд руб. с 27.261 млрд руб.

Прибыль Яндекса за III квартал 2019 года по US GAAP упала на 1% до 4.378 млрд руб. с 4.434 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 38% до 45.014 млрд руб. с 32.57 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 29% до 13.919 млрд руб. с 10.801 млрд руб.

"AK&M" от 03.12.2019
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