Газпром продаёт акции Conexus Baltic Grid

ПАО "Газпром" продаёт акции AS Conexus Baltic Grid. Об этом говорится в материалах Газпрома.



На торги выставлена 13566701 акция AS Conexus Baltic Grid (34.09911%). Начальная цена - 79 млн евро (НДС не облагается). Дата окончания приёма заявок - 26 декабря 2019 года. Торги пройдут 30 декабря на электронной торговой площадке - ООО ЭТП ГПБ.



Напомним, Газпром в январе 2017 года приобрёл 34.09911% уставного капитала акционерного общества компании Conexus Baltic Grid (Рига, Латвия). До приобретения указанной доли Газпром не владел голосующими акциями латвийской компании.



Компания Conexus Baltic Grid была учреждена в декабре 2016 года в рамках реорганизации Latvijas Gaze. В начале 2017 года она получила лицензию Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Латвии.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Прибыль Газпрома за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 4% до 1.107 трлн руб. с 1.064 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.048 трлн руб. против 1.017 трлн руб. Прибыль от продаж составила 972.631 млрд руб. против 1.385 трлн руб. (-30%). Прибыль до налогообложения увеличилась на 6.35% до 1.399 трлн руб. с 1.316 трлн руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 03.12.2019