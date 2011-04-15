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03/12/2019
17:03

На трассе А-165 в Карачаево-Черкесии пройдёт капремонт

На трассе А-165 в Карачаево-Черкесии пройдёт капремонт. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы, которая проверила достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта участка автодороги "Лермонтов-Черкесск".

По итогам рассмотрения представленных материалов выдано положительное заключение.

Капитальный ремонт запланирован на введённом в эксплуатацию в 1957 году участке трассы А-165 "Лермонтов-Черкесск" км 77+000 - км 88+827, расположенном в Прикубанском районе Карачаево-Черкесии и в городе Черкесске.

Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого проверили эксперты Главгосэкспертизы России, предусмотрены капитальный ремонт дорожной одежды, тротуаров, автобусных остановок и автопавильонов, укрепление обочин асфальтобетоном и гравийно-песчаной смесью, обустройство дороги техническими средствами организации дорожного движения, а также переустройство коммуникаций и опор освещения. На отдельных участках дороги будут установлены шумозащитные экраны.

Работы пройдут в три этапа. Финансирование планируется осуществлять за счёт средств федерального бюджета.

"AK&M" от 03.12.2019
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