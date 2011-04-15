Сбербанк планирует продать Pandora

Сбербанк планирует продать ЗАО "Панклуб", который развивает ювелирную сеть Pandora в России по франшизе. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на вице-президента по инвестиционной деятельности Сбербанка, председателя совета директоров "Сбербанк инвестиции" Оскара Рацина.



Сбербанк стал владельцем 100% ювелирной сети в 2015 году, до этого она входила в группу компаний "Связной". В 2014 году "Панклуб" ("дочка" Panclub Enterprises) получил кредит от банка. Сбербанк получил 35% акций компании, остальная часть была в залоге. По контракту он имел право продать обратно эту долю через пут-опцион. Пакет акций у банка должна была выкупить компания Trellas, владевшая активами в "Связном". Срок пут-опциона истек 1 марта 2015 года, но он так и не был реализован. В результате по условиям соглашения Сбербанк получил не только 35% в компании, но и заложенные 65% акций.



Pandora - ювелирный дом, основанный в Дании в 1982 году супругами Пером и Винни Эниволдсен.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



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