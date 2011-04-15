Оборот общественного питания в РФ в январе-октябре вырос на 4.7% до 1.341 трлн руб.

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Оборот общественного питания в РФ в январе-октябре 2019 года вырос на 4.7% до 1.341 трлн руб. Об этом свидетельствует доклад Росстата.
В октябре данный показатель увеличился на 4.4% до 149.3 млрд руб. в годовом исчислении.
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