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03/12/2019
18:13

Инфляционные ожидания населения снизились до минимума с мая 2018 года, ЦБ

В ноябре инфляционные ожидания населения снизились до 8.3% после 8.6% месяцем ранее. Это минимальное значение с мая прошлого года. Краткосрочные ценовые ожидания предприятий изменились незначительно, оставшись вблизи локальных минимумов. Об этом свидетельствует сообщение Банка России.

В ноябре респонденты реже отмечали рост цен на основные продукты питания и услуги. Сильнее всего снизилась частота упоминания жилищно-коммунальных услуг, сыра и колбас, рыбы и морепродуктов, бензина и сахара. Такие ответы респондентов согласуются со статистикой Росстата: в октябре снижались годовые темпы прироста цен на все основные компоненты потребительской корзины.

Ценовые ожидания предприятий находились вблизи минимальных значений с середины прошлого года. Предприятия связывали замедление темпов роста цен с двумя причинами. Во-первых, слабый спрос ограничивал возможность предприятий повышать цены. Во-вторых, растущая конкуренция заставляла предприятия оптимизировать бизнес-процессы и сокращать издержки, подчеркивает ЦБ.

Вмененная инфляция на 4 года вперед, заложенная в цены ОФЗ-ИН, в ноябре сохранилась на уровнях октября (около 2.8%). Ожидания аналитиков по инфляции на 2019 год продолжили снижаться, достигнув 3.4–3.7%.

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