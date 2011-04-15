Дайджест газеты "Коммерсант" от 4 декабря 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 4 декабря 2019 года.



В ДЕЛЕ "ТРАНСАЭРО" НЕ ХВАТИЛО РАСКАЯНИЯ

ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ С АКТИВАМИ АВИАПЕРЕВОЗЧИКА БУДУТ СУДИТЬ ЕГО УПРАВЛЯЮЩЕГО





Как стало известно "Ъ", до суда дошло первое уголовное дело, связанное с банкротством авиакомпании "Трансаэро". Ее бывшего временного управляющего Михаила Котова будут судить по обвинению в злоупотреблении полномочиями, благодаря которым были расхищены активы авиаперевозчика, оцениваемые более чем в 1 млрд руб. Михаил Котов признал свою вину, рассчитывая на небольшой срок в особом порядке, но суд решил рассматривать громкое дело в обычном.





ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК НАКРОЕТ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

БАНКОВСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИБЛИЖАЮТСЯ К НЕКРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ



Участники фондового рынка обеспокоены новыми требованиями по информационной безопасности, приближенными к банковским, которые будут применены к ним уже с 1 января 2020 года. В частности, от них потребуется сертификация программного обеспечения у сторонних организаций. По разным оценкам, новые требования обойдутся участникам от 8 млн до 70 млн руб. на компанию, что для небольших игроков может стать причиной для сдачи лицензий.





"ВЫСОЧАЙШАЯ" КОНКУРЕНЦИЯ

ЧИСЛО ПРЕТЕНДЕНТОВ НА GV GOLD РАСТЕТ



Претенденты на покупку золотодобывающей компании "Высочайший", акционерами которой являются менеджеры Ланта-банка, оформляют свой интерес официально. По данным "Ъ", в ФАС подано еще одно ходатайство на покупку компании. Оно может быть связано со структурами Романа Троценко, который в ноябре публично заявлял об интересе к "Высочайшему". При этом источники "Ъ" рассказывают, что переговоры с китайскими инвесторами о продаже "Высочайшего" продолжаются.





МИНТАЙ ЗАСТРЯЛ В УПАКОВКЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫБЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ПРИПАСОВ



Рыбаки, перерабатывающие рыбу прямо в море, столкнулись с серьезной проблемой. По их словам, из-за разночтений в законодательстве таможенные органы не хотят признавать тару и упаковку, которые хранятся на судах, припасом. Это уже привело к убыткам производителей, которые оцениваются в 1 млрд руб. в год. Разрешить ситуацию компании попросили Минфин.





"АВРОРА" ОТЧАЛИТ ОТ ДИСТРИБУТОРА

ПОСТАВЩИКА СМАРТФОНОВ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ ПРЕДУПРЕДИЛИ О БАНКРОТСТВЕ



Один из крупных поставщиков смартфонов - "Ретэнтива дистрибьюшен компани" (РДК) - столкнулся со сложностями: реселлер Xiaomi и других брендов Mobilidi добивается взыскания с него задолженности на сумму 201 млн руб., а банк "Открытие" предупредил о намерении инициировать банкротство. РДК также выбрана одним из поставщиков смартфонов на отечественной операционной системе (ОС) "Аврора" для чиновников, и организатор тендера "Ростелеком" не исключает перераспределения заказов между другими участниками.





КИБЕРСПОРТ СПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

ЗА ГОД ЧИСЛО КОМПЬЮТЕРНЫХ КЛУБОВ В СТРАНЕ УДВОИЛОСЬ



Популярные в начале 2000-х годов компьютерные клубы переживают второе рождение. В некоторых городах за год их рост достиг 175%, а в Москве количество таких заведений увеличилось в 2,5 раза, до 147 площадок. Возрастающий интерес инвесторов к таким клубам эксперты объясняют низким порогом инвестиций - от 5 млн руб.- и высокой маржинальностью.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 04.12.2019