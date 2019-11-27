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ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 4 декабря, в размере 64.1401 руб. против 64.4097 руб. на 3 декабря.
Курс доллара США за последние 5 дней:
03.12.19 - 64.4097 руб.
30.11.19 - 64.0817 руб.
29.11.19 - 64.1005 руб.
28.11.19 - 63.9722 руб.
27.11.19 - 64.0239 руб.
"AK&M" от 03.12.2019