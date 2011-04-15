"Газпром нефть" внедрила систему мониторинга оборудования на АЗС

"Газпром нефть" первой среди российских вертикально-интегрированных компаний объединила оборудование автозаправочных станций в единую интеллектуальную систему - Мониторинговый центр инфраструктуры (МЦИ). Об этом говорится в сообщении компании.



Автоматизация мониторинга и предиктивная аналитика МЦИ позволяют отслеживать в онлайн-режиме состояние оборудования и контролировать процессы эксплуатации АЗС, связанные с сохранностью и качеством топлива.



Программное ядро мониторингового центра за одну секунду обрабатывает до 100 тыс. сигналов и производит более 50 тыс. вычислений. Информация о контроле остатков нефтепродуктов в непрерывном режиме поступает с каждой подключенной к МЦИ станции сети "Газпромнефть". Собранные данные передаются в систему "Нефтеконтроль-Газпром нефть" в онлайн-режиме.



Модули машинного обучения и предиктивной аналитики мониторингового центра считывают сигналы с подключенных устройств на станциях и заблаговременно оповещают о необходимости сервисного обслуживания оборудования АЗС. Внедрение МЦИ позволяет снизить число технологических простоев на 30%, сократить сроки выполнения ремонтных и сервисных работ на 21%, а также поддерживать оборудование АЗС в рабочем состоянии 99% времени, что обеспечивает бесперебойную работу автозаправочных станций и способствует повышению комфорта обслуживания клиентов сети "Газпромнефть".



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 7.1% до 320 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка выросла на 2.4%, составив 1.871 трлн руб. Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) увеличился на 0.2% до 615.5 млрд руб.



"AK&M" от 04.12.2019