"Почта России" начала реализацию лекарств в отделениях почтовой связи

"Почта России" запустила пилотный проект по реализации лекарственных препаратов в отделениях почтовой связи. Об этом говорится в сообщении предприятия.



Аптеки открыты на базе трёх почтовых отделений Самарской области.



УФПС Самарской области получена фармацевтическая лицензия на розничную торговлю лекарственными средствами.



В аптеках, открытых в отделениях почтовой связи Жигулевска, Сызрани и Тольятти, представлен широкий перечень лекарственных препаратов по доступной цене для обеспечения потребностей различных категорий граждан. Решение о масштабировании проекта будет принято по итогам пилота.



"Почта России" (ИНН 7724261610) - федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов - около 350 тыс. почтовых работников.



Выручка "Почты России" от операционной деятельности в 2018 году выросла на 12.2 млрд руб. и составила 190.43 млрд руб. (по сравнению со 178.1 млрд руб. в 2017 году). Фактическая чистая прибыль "Почты России" в 3.5 раза превысила показатели 2017 года и составила 2.7 млрд руб.



"AK&M" от 04.12.2019