Пассажиропоток 19 станций метро снизился за первые 11 дней работы МЦД

Пассажиропоток 19 станций метро снизился за первые 11 дней работы Московских центральных диаметров (МЦД), сообщила столичная мэрия.



"Часть пассажиров стала проезжать дальше первых пересадочных станций, благодаря чему они получили значительную разгрузку. Мы отмечаем разгрузку на 5-12 процентов станций метро "Кунцевская", "Фили", "Окружная", "Царицыно", а также станции "Деловой центр" Большой кольцевой линии метро. Станция метро "Киевская" разгрузилась до 10 процентов на пересадку: пассажиры поехали в Московский международный деловой центр "Москва-Сити" на МЦД, а не на метро. Кроме того, станция метро "Комсомольская" разгрузилась уже на пять процентов - пассажиры поехали дальше, до станций МЦД Курская и Римская", - рассказали в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.



Именно эти станции чаще всего использовали пассажиры для пересадок с железнодорожного транспорта на метро и Московское центральное кольцо.





"AK&M" от 04.12.2019