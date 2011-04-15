Протяжённость сети метрополитена в Москве к 2024 году достигнет 600 км

Протяжённость сети метрополитена в Москве к 2024 году удвоится и достигнет 600 км, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Только по итогам этого года мы завершим строительство 14 станций метро, и в дальнейшем будем строить не менее чем по 10 станций. Реализация всех этих планов создаст сотни новых маршрутов передвижения по городу и обеспечит почти 95% населения станциями метро в шаговой доступности", - отметил заммэра.





"AK&M" от 04.12.2019