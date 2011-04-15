Для ТиНАО проектируется 15 станций метро

Для Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) проектируется 15 станций метро, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Это первый проект за всю историю, когда метро пришло быстрее, чем жильё. Обычно мы сооружаем подземку в плотно застроенных районах. А сейчас в Новой Москве жильё только догоняет метро", - отметил М.Хуснуллин.



Напомним, в июне этого года метро дотянулось до посёлка Коммунарка - в Новой Москве открылось четыре станции Сокольнической линии.





"AK&M" от 04.12.2019