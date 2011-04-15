Рудники "Комсомольский" и "Скалистый" объединились на глубине 900 м. Об этом сообщил Норникель.



Объединение рудников с помощью встречной сбойки проводилось в рамках первого этапа строительства второго пускового комплекса рудника "Комсомольский" - крупномасштабного стратегического проекта компании "Норникель". Его целями являются вскрытие и отработка рудной залежи "С-2" крупнейшего в России медно-никелевого месторождения богатых, медистых и вкрапленных руд - Октябрьского.



Встречная сбойка позволила объединить "Комсомольский" с рудником "Скалистый" на глубине "горизонт - 950 м". Событие состоялось на самой длинной в этом проекте выработке, длина которой составляет более 2 км.



Как отмечают эксперты, сбойка - довольно редкое событие для проектов капитального строительства. Благодаря этому в обоих рудниках появится общешахтное проветривание, что, в свою очередь, позволит значительно расширить фронт работ, а также осуществить проходку и отработку залежи одновременно в нескольких направлениях. Так как горная выработка уже оборудована датчиками системы позиционирования и беспроводной мобильной связью, линейный персонал также получает возможность оперативной связи с абонентами на поверхности.



Рудники "Комсомольский" и "Скалистый" играют важную роль в развитии минерально-сырьевого комплекса компании: стратегия развития Норникеля предусматривает увеличение объёмов добычи на Таймыре к 2030 году на 75% до 30 млн т руды в год. Для этого компания непрерывно работает над приростом рудной базы и оптимизацией производственных процессов. Проект Рудник "Комсомольский": нижний горизонт", стартовавший в 2012 году, является показательным примером. В рамках строительства первого пускового комплекса проекта Рудник "Комсомольский", который был сдан в эксплуатацию в 2017 году, было построено 3529 м горных выработок, отбито 62.8 тыс. куб. м горной массы, смонтировано порядка 107 т металлоконструкций, оборудования и различных коммуникаций. Ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса позволил увеличить рудную базу "Комсомольского" на 100 тыс. т богатой руды в год. В данный момент строится второй пусковой комплекс, стоимость которого составляет более 15 млрд руб.; его строительство будет завершено во второй п оловине 2023 года. Благодаря запуску второго комплекса рудник "Комсомольский" увеличит свою производительность по богатой руде на 400 тыс. т руды в год.



С 2017 по 2019 год подрядные организации "Заполярная строительная компания" и "Канекс" построили на глубине 950 м три горизонта - вентиляционно-закладочный, откаточный и транспортный, что составило почти 5 км горных выработок (всего запланировано строительство более 17 км). В процессе строительства было отбито около 80 тыс. куб. м горной массы. На текущий момент завершается проходка и крепление горных выработок. В 2020 году предстоят работы по обеспечению инфраструктуры новых горизонтов различными коммуникациями - водой, сжатым воздухом, электроэнергией и так далее.



В процессе строительства первого этапа второго пускового комплекса было пересечено одно из самых больших и сложных горно-геологических нарушений земной коры на Таймыре - Норильско-Хараелахский разлом, который характеризуется ослабленными горными породами, плохо поддающимися креплению. Благодаря профессионализму и слаженности действий 60 м разлома удалось преодолеть за два месяца. В процессе строительства горной выработки использовалась арочно-податливая крепь - тяжёлый вид крепления, который применяется в непростых горно-геологических условиях.



Рудник "Комсомольский" - одно из самых крупных и перспективных горных предприятий Заполярного филиала "Норникеля". Он ведёт подземную разработку Октябрьского и Талнахского месторождений с 1971 года. За 48 лет на руднике "Комсомольский" пройдено более 745 км горных выработок, добыто свыше 118 млн т руды. Текущий годовой объём добычи руды составляет 3.8 млн т, план к 2030 году - около 6 млн т.



В настоящее время отработка запасов богатых сульфидных медно-никелевых руд здесь почти завершена; рудник ведёт добычу оставшихся запасов богатых руд на флангах шахтного поля, медистых и вкрапленных руд. На предприятии ведётся строительство капитальных горных выработок залежей богатой руды. Предприятие обеспечено рудными запасами на 100 лет.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль Норникеля по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 81% до $2.997 млрд с $1.653 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 8% до $6.292 млрд с $5.834 млрд, показатель EBITDA - на 21% до $3.719 млрд с $3.079 млрд.



"AK&M" от 04.12.2019