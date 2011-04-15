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04/12/2019
13:19

Объём портфелей в доверительном управлении вырос на 10% за III квартал

Объём портфелей в доверительном управлении вырос на 10% за III квартал, сообщил Центробанк.

В III квартале 2019 года продолжился активный рост числа клиентов в сегменте доверительного управления, прежде всего за счёт стандартных стратегий управления, которые позиционируются профучастниками как более доходная альтернатива банковским депозитам, говорится в ежеквартальном Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Объём портфелей в рамках стандартных стратегий управления вырос на 10% до 196 млрд руб., а средний размер портфеля снизился с 1.2 до 1 млн руб. Банк России впервые проанализировал результаты инвестирования по 30 наиболее популярным стандартным стратегиям. Анализ показал следующее распределение по объектам вложений: российские облигации - 37%, еврооблигации - 29%, структурные продукты - 22%, российские акции - 7%, иностранные акции - 5%.

Фактическая доходность большинства стратегий за последний год была выше доходности депозитов, однако уступала своим бенчмаркам. В большинстве случаев подобное отставание в доходности объясняется существенным объёмом явных и неявных комиссий, однако в ряде стратегий это отставание частично компенсируется налоговым вычетом по ИИС.

Средний размер ИИС у кредитных организаций в отчётном квартале снизился до 64 тыс. руб. по сравнению с 71 тыс. руб. кварталом ранее и 110 тыс. руб. годом ранее. Средний размер счёта профучастников - некредитных финансовых организаций, напротив, вырос до 185 тыс. руб. по сравнению со 180 тыс. руб. кварталом ранее и 163 тыс. руб. годом ранее.

"AK&M" от 04.12.2019
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