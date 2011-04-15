РФ отменила ограничения на поставки сырных полуфабрикатов с белорусского предприятия

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 4 декабря 2019 года отменяет введённые ранее ограничения на поставки в Россию сырных полуфабрикатов, производимых белорусским предприятием ОАО "Рогачевский молочно-консервный комбинат". Об этом говорится в сообщении ведомства.



Такое решение принято на основании ходатайства Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь о возобновлении поставок продукции.



Отправляемая в Россию продукция указанного предприятия должна быть выработана с 4 декабря и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.





"AK&M" от 04.12.2019