РФ запретила поставку продукции ряда предприятий Аргентины и Парагвая

В связи с обнаружением стимулятора роста мышечной массы рактопамина в говядине и говяжьих субпродуктах, Россельхознадзор с 18 декабря 2019 года вводит ограничения на поставки в Россию продукции пяти предприятий Аргентины и двух предприятий Парагвая. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Использование при производстве пищевой продукции рактопамина и других стимуляторов роста мышечной массы животных, а также ввоз в Россию продукции, полученной с применением этих веществ, запрещён российским законодательством.



Россельхознадзор в пятницу, 6 декабря, проведёт переговоры с компетентными ведомствами Аргентины и Парагвая. Служба также не исключает, что может быть принято решение о введении ограничений на ввоз в Россию говядины и продукции из мяса КРС со всех предприятий указанных стран.







"AK&M" от 04.12.2019