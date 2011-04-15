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04/12/2019
13:08

РФ запретила поставку продукции ряда предприятий Аргентины и Парагвая

В связи с обнаружением стимулятора роста мышечной массы рактопамина в говядине и говяжьих субпродуктах, Россельхознадзор с 18 декабря 2019 года вводит ограничения на поставки в Россию продукции пяти предприятий Аргентины и двух предприятий Парагвая. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Использование при производстве пищевой продукции рактопамина и других стимуляторов роста мышечной массы животных, а также ввоз в Россию продукции, полученной с применением этих веществ, запрещён российским законодательством.

Россельхознадзор в пятницу, 6 декабря, проведёт переговоры с компетентными ведомствами Аргентины и Парагвая. Служба также не исключает, что может быть принято решение о введении ограничений на ввоз в Россию говядины и продукции из мяса КРС со всех предприятий указанных стран.



"AK&M" от 04.12.2019
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