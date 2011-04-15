Авиакомпания Utair в рамках зимнего расписания открывает рейс по маршруту Москва-Мюнхен. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



Так, с 28 декабря по 3 января рейсы будут выполняться ежедневно за исключением среды, а с 5 по 12 января 2019 года - за исключением вторника.



ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.



Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500.





"AK&M" от 04.12.2019