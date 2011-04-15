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04/12/2019
13:31

Ипотечные клиенты Сбербанка при страховании недвижимости смогут получить максимальную защиту жилья

Ипотечные клиенты Сбербанка при страховании недвижимости смогут получить максимальную защиту жилья. Об этом говорится в сообщении банка.

Теперь при оформлении ипотеки на DomClick.ru в стандартный страховой полис недвижимости можно добавить защиту от самых распространенных рисков, в том числе залива, пожара, взрыва. Также будет застрахована гражданская ответственность перед соседями.

Таким образом ипотечные клиенты при оформлении или продлении основного полиса от СК "Сбербанк страхование" получают сразу три вида страхования.

Страховые тарифы при покупке полисов онлайн на DomClick.ru ниже, чем при оформлении в офисах Сбербанка и страховой компании, поэтому такой способ заключения договоров страхования более выгоден для клиентов.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.

"AK&M" от 04.12.2019
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