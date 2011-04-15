ВТБ обеспечил бесперебойные расчёты на время реорганизации "Почты России"

Банк ВТБ обеспечил непрерывное расчётно-кассовое обслуживание отделений АО "Почта России" во время реорганизации компании. Об этом говорится в сообщении банка.



Со стороны банка проект был реализован в минимально короткие сроки. ВТБ обеспечил обслуживание более 500 счетов компании во всех часовых поясах, а также бесперебойное проведение более 50 тыс. платежей ежедневно.



В процессе реорганизации (преобразования) в акционерное общество, в рамках которого изменились реквизиты и наименования структурных подразделений общества, банком были приняты необходимые меры, которые позволили обеспечить своевременное, непрерывное выполнение "Почтой России" своих обязательств, в том числе и социальных - по выплате пенсий и пособий, осуществлению почтовых переводов денежных средств граждан и другим услугам. В целях максимально оперативного внесения всех необходимых изменений банком была создана многофункциональная команда, которая осуществляла всестороннее, комплексное сопровождение проекта.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.





"AK&M" от 04.12.2019